Tекст: Дмитрий Зубарев

Сергей Волков, получивший индивидуальный нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), уже выступил на турнире в норвежском Бейтостолене. Россиянин проживает и тренируется в Словении, передает РИА «Новости».

«Абсурдность ситуации заключается в том, что после этапов в Руке и Тронхейме, начиная с Давоса, Россия на протяжении довольно длительного времени сможет выступать на Кубке мира с полной квотой спортсменов. А с чемпионата мира в Фалуне россияне вновь будут отсутствовать», – заявил Сальтведт.

По его мнению, ответственность за это частично лежит на FIS, которая слишком смягчила критерии предоставления нейтрального статуса, что вызвало резкую реакцию других стран. Первый этап Кубка мира пройдет 27–29 ноября в Руке, второй – 4–6 декабря в Тронхейме, третий – 11–13 декабря в швейцарском Давосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российскому лыжнику Ивану Якимушкину.

Организаторы Кубка мира в немецком Оберстдорфе подтвердили возможность участия российских лыжников.

Также FIS отказалась предоставить трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову нейтральный статус.