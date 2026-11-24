Tекст: Игорь Иножарский

В продажу поступило издание «Частный дневник папы Франциска», куда вошли выдержки из заметок понтифика, пишет The New York Times.

На протяжении десятилетий бывший Хорхе Бергольо фиксировал свои страхи и сомнения. Записи охватывают период с 1992 по 2024 год. В дневниках понтифик признался, что трижды видел дьявола и один раз – «врата ада».

Составителем книги выступил аргентинский кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Опубликованный документ отражает сожаления, самокритику, а также огромную человечность и веру лидера Католической церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Святой престол представил документ о защите человеческого достоинства в эпоху развития высоких технологий. Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку. В прошлом году религиовед Роман Лункин выделил двух кандидатов на пост лидера Католической церкви.