ФСБ: Задержан планировавший взорвать синагогу в Кисловодске россиянин

Tекст: Вера Басилая

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 19 ноября в Кисловодске была пресечена подготовка теракта в отношении прихожан еврейского культового учреждения. Теракт планировал россиянин 2004 года рождения по указанию участников запрещенной международной террористической организации, передает РИА «Новости».

Злоумышленник принял идеологию радикального толка и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической структуры. В ходе подготовки к преступлению он провел разведку местности, определил время наибольшего скопления людей и самостоятельно изготовил взрывное устройство.

Подозреваемый был задержан по пути к месту планируемого преступления. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами, а по месту жительства нашли компоненты для изготовления взрывчатки.

«Задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований», – добавили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сотрудники ФСБ задержали члена международной террористической организации, планировавшего устроить взрыв в торговом центре Ставрополя.

Выходец из Центральной Азии планировал поджечь железнодорожный объект в Ставропольском крае, после чего собирался сбежать к боевикам на Ближний Восток.

Гражданин России, арестованный сотрудниками ФСБ в Крыму, дал признательные показания о передаче украинским спецслужбам информации для убийства бывшего сотрудника Министерства госбезопасности ДНР.