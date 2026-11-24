Транспортный самолет ВВС США передал сигнал бедствия над Британией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Воздушное судно вылетело из США в понедельник по местному времени и направилось на северо-восток. Пересекая Атлантический океан, самолет достиг воздушного пространства Великобритании, где начал передавать аварийный код 7,7 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

В настоящее время борт кружит недалеко от Кембриджа. Первоначальный пункт назначения американского военного самолета остается неизвестным.

За перемещениями лайнера следят около 3,5 тыс. человек, что делает его самым отслеживаемым в мире на сервисе Flightradar24. Код 7,7 тыс. используется пилотами при возникновении общей чрезвычайной ситуации на борту, которая не всегда означает непосредственную угрозу катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военно-транспортный борт американских Военно-воздушных сил развернулся над Францией после включения кода чрезвычайной ситуации.

Летом подавший аварийный сигнал военный самолет США приземлился на базе в Германии.

В феврале американский самолет радиологического контроля подал сигнал бедствия по пути с задания над Норвегией.