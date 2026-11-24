«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» в первом матче после возвращения Панарина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса», передает РИА «Новости».

В составе победителей отличились Алекс Лаферрье и Тревор Мур. Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Алекс Ньюхук.

Артемий Панарин пропустил предыдущие четыре игры из-за смерти дедушки. В текущем сезоне 35-летний форвард набрал 20 очков за 18 матчей. «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, «Монреаль» располагается на третьей строчке в Атлантическом.

В другом матче дня «Виннипег» дома обыграл «Юту» со счетом 4:2, результативную передачу у гостей отдал российский нападающий Даниил Бут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Панарин сделал четыре голевые передачи в матче против «Сан-Хосе».

Также форвард забросил шайбу и отдал передачу в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Тогда нападающий оформил дубль в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».