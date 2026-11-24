Идущие пешком из Москвы во Владивосток супруги прошли 8,5 тыс. км

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путешественники рассказали, что дошли до нового для себя региона и сменили часовой пояс, передает РИА «Новости».

Путешествие Погосянов под девизом «Каждый шаг – маленькая победа» началось 19 января. На 310-й день пути супруги остановились в Облученском районе Еврейской автономной области, преодолев за день около 33 км. До конечной точки во Владивостоке им осталось пройти около 1,1 тыс. километров.

Павлу 33 года, Тамаре – 31, оба они из Москвы. Супруги передвигаются между городами, останавливаются на ночлег в гостиницах и мотелях. Они отмечают, что иногда пользуются транспортом в дни отдыха и принимают помощь от местных жителей и подписчиков с перевозкой рюкзаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее идущая пешком из Москвы во Владивосток пара добралась до Новосибирска.