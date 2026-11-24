Очевидцы рассказали о разрушениях при взрыве газа в жилом доме на Алтае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Местная жительница рассказала, что инцидент сопровождался сильным грохотом и задымлением, передает РИА «Новости».

«Я живу в пятиэтажке как раз напротив дома, где все случилось. Я дома была с ребенком, как вдруг такой грохот, свет потух у нас. <...> Смотрю – белый дым. Потом вижу: у соседского дома половины крыши нет, нет у двух подъездов верхних этажей, балконов нет!» – поделилась женщина.

По ее словам, эпицентр взрыва, вероятно, находился на кухне одной из квартир. В соседних домах выбило окна, однако никто из их жильцов не пострадал.

В МЧС подтвердили факт взрыва газа и обрушения верхних этажей в одном из подъездов. В региональном следственном управлении СК сообщили о гибели одного человека и возбуждении уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в следственном управлении СК по Алтайскому краю сообщили об обрушении четвертого и пятого этажей в двух подъездах жилого пятиэтажного дома в Кулунде в результате взрыва газа.

Региональное следственное управление СК заявило о гибели одного человека.

В краевом Главном управлении МЧС сообщили о локализации пожара.