Лихачев: Росатом и РЖД подготовили план развития квантовых технологий

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект», – заявил Лихачев в интервью газете «Страна Росатом». По его словам, подготовка дорожной карты до 2036 года ведется по поручению президента, передает «Коммерсантъ».

В рамках проекта РЖД отвечает за квантовую связь, а Росатом – за вычисления, алгоритмы и сенсоры. Лихачев добавил, что компании намерены привлечь к проекту зарубежных партнеров.

Кроме того, Росатом и РЖД работают над цифровыми сервисами для логистики и рассматривают возможность возвращения к идее создания атомного локомотива, для которого госкорпорация готова поставлять накопители энергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о начале энергетического сотрудничества большинства стран Африки с Россией с создания плавучих АЭС.

В начале месяца Лихачев сообщил о готовности обсуждать строительство атомных электростанций в недружественных странах при наличии межправительственных соглашений.

В прошлом месяце глава госкорпорации выразил надежду на возведение новых энергоблоков в Иране.