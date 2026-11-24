Врач Умнов посоветовал есть жирную рыбу для снижения риска тромбоза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жирная рыба, такая как скумбрия, сельдь и лосось, содержит омега-3 кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы, передает «Лента. Ру». Употреблять этот продукт рекомендуется не реже двух раз в неделю.

Для поддержания нормального артериального давления полезны бананы, свекла и листовая зелень, богатые калием и магнием. Овсянка и другие цельнозерновые крупы помогают снизить уровень холестерина за счет клетчатки, а орехи укрепляют сосуды. Оливковое масло, ягоды и цитрусовые насыщают организм антиоксидантами и флавоноидами, тогда как чеснок повышает эластичность сосудов.

Специалист также рекомендовал ограничить потребление соли до одной чайной ложки в день, отказаться от алкоголя, сахара, трансжиров, сосисок и копченостей. Наибольшую защиту для здоровья обеспечивает не добавление отдельных продуктов, а комплексное изменение рациона питания в сочетании с консультациями лечащего врача.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о негативном влиянии лишнего веса на кровоснабжение головного мозга.

Также эндокринолог и диетолог Павел Баранов сообщил о связи избыточной окружности талии с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова посоветовала добавить в рацион жирную рыбу для укрепления иммунитета.