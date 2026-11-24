Tекст: Игорь Иножарский

Евросоюз в рамках возобновления отношений с Сирией намерен потребовать от Дамаска отмены признания территорий в Грузии и на Украине, которые Россия считает своими, сообщает Rapporteur.

Процесс восстановления связей с Сирией, начатый после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года, ведет Европейская служба внешних связей под руководством Каллас. На встрече министров иностранных дел ЕС на прошлой неделе обсуждалось подписание подготовленного еще в 2008 году, но так и не ратифицированного соглашения об ассоциации, а в дальнейшем – мандат на переговоры о его модернизированной версии с учетом новой политической ситуации.

По данным дипломатических источников, Каллас неоднократно поднимала вопрос непризнания этих территорий на встречах с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шайбани и президентом Ахмедом аш-Шара, в том числе во время визита в Дамаск в октябре. Европейский комиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица также затрагивала эту тему во время своей поездки в сирийскую столицу.

«Мы должны также требовать непризнания оккупированных украинских и грузинских территорий, которые они признали при режиме Асада, и различных вещей, которые предложили государства – члены ЕС», – заявила Каллас журналистам после встречи министров, добавив, что европейские столицы сейчас рассматривают это предложение.

Rapporteur отмечает, что Каллас во время октябрьской поездки в Дамаск дала понять: среди ожиданий ЕС от Сирии – сокращение российского влияния, включая военное присутствие. Речь идет о четырех территориях: Абхазии и Южной Осетии, признанных Россией независимыми государствами после войны 2008 года, а также о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в Донбассе, признанных Сирией в 2022 году незадолго до их формального включения в состав России.

Издание отмечает, что кампанию Москвы по международному признанию Абхазии и Южной Осетии поддержали лишь Никарагуа, Венесуэла и Сирия, тогда как Науру признала эти регионы в 2009 году, но отозвала признание в июле 2026 года. Власти Южной Осетии резко отреагировали на инициативу ЕС, обвинив Брюссель в «политическом шантаже» и заявив о намерении сохранять и развивать отношения с Сирией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ходе переговоров Сирии и Евросоюза главным вопросом назвали возвращение сирийских беженцев на родину, а сирийские власти добиваются отмены санкций ЕС, продолжающих действовать. В 2024 году Евросоюз при взаимодействии с новыми сирийскими властями планировал поднять вопрос об упразднении российских баз на территории республики. Эксперты оценили шансы Евросоюза заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз как минимальные и допустили личное происхождение этого требования от главы дипломатии ЕС Каи Каллас.