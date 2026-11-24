Tекст: Вера Басилая

Сфера информационных технологий занимает второе место по количеству киберинцидентов высокой критичности, уступая лишь государственному сектору, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

Одной из самых привлекательных мишеней для злоумышленников также остается телекоммуникационная отрасль. Операторы связи сталкиваются с наиболее продолжительными DDoS-атаками среди всех сфер бизнеса: их средняя длительность составляет 135 минут. Подобные инциденты приводят к ухудшению качества связи, сбоям в обслуживании клиентов, а также к значительным финансовым и репутационным потерям.

Кроме того, организации все чаще сталкиваются с использованием вредоносного программного обеспечения. За девять месяцев текущего года число атак на российские IT- и телеком-компании с применением бэкдоров возросло на 19,7%, а с использованием стилеров увеличилось на 20,2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России зафиксировал рост числа кибератак с помощью вредоносного ПО на 30%.

На прошлой неделе российский хостинг-провайдер Beget сообщил о масштабной DDoS-атаке на свою инфраструктуру.

В прошлом месяце видеосервис Rutube отразил в 2,4 раза больше DDoS-атак по сравнению с предыдущим кварталом.