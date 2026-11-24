МВД: Для защиты от мошенников нужно ограничить звонки с незнакомых номеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ведомстве подчеркнули важность предварительной заботы о дополнительной защите мобильных устройств родственников, поскольку в непредвиденной ситуации им бывает сложно распознать обман, передает РИА «Новости».

Правоохранители рекомендовали ограничить входящие вызовы от незнакомцев в мессенджерах и запретить установку приложений из неизвестных источников. Также следует включить функцию определения номера и фильтрации спама в приложении оператора связи.

Для дополнительной финансовой безопасности в МВД посоветовали подключить самозапрет на кредиты и функцию «Доверенный контакт» через портал госуслуг. Гражданам также стоит установить лимиты на переводы и удалить из открытых галерей и переписок фотографии личных документов и банковских карт.

Кроме того, полицейские предложили семьям договориться о базовых правилах безопасности: использовать кодовое слово для экстренных ситуаций, прерывать подозрительные разговоры и регулярно обсуждать новые схемы аферистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД призвало немедленно завершать разговор при просьбах незнакомцев передать им деньги.

Также столичная полиция посоветовала не вступать в беседы с телефонными аферистами и блокировать их номера.

Правоохранительные органы рекомендовали родителям обсуждать с детьми мошеннические схемы.