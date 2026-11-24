Мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом ПК-версии GTA VI

Tекст: Вера Басилая

«Злоумышленники пользуются тем, что на момент релиза версия игры для ПК недоступна. Они могут распространять вредоносное или потенциально опасное ПО под видом установочных файлов игры, инструментов для ее активации, генераторов ключей или читов», – рассказала Алтухова.

В результате пользователи рискуют скачать троянские программы или приложения, которые могут самостоятельно менять настройки браузера, пишут «Аргументы и факты».

Кроме того, в Сети появились мошеннические ресурсы, в том числе русскоязычные, предлагающие оформить предзаказ GTA VI. Некоторые из них имитируют магазины цифровых кодов активации, предлагая купить коды для зарубежных аккаунтов PlayStation. Использование таких сайтов грозит потерей денег и передачей персональных данных злоумышленникам, предупредила эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД сообщили об использовании злоумышленниками поддельных сайтов для получения реквизитов банковских карт.

В субботу геймеры столкнулись с проблемами при запуске новой игры GTA VI.

На прошлой неделе старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова предупредила россиян о массовом создании хакерами фишинговых сайтов по продаже театральных билетов.