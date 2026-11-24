Кингисеппский машзавод завершил строительство 13 судов для Речфлота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Промышленный холдинг «Кингисеппский машзавод» (КМЗ) завершил выполнение контракта с Речфлотом, заключенного в 2023 году, передает РИА «Новости».

«КМЗ построил и сдал заказчику 13 обстановочных судов, в этом году контракт выполнен полностью», – сказал Даниленко.

Построенные по проекту 3050 суда предназначены для прокладки водных путей, контроля глубин, определения фарватеров и расстановки буев на внутренних водах России. Ранее часть из них сдали заказчикам в Якутске и Архангельске, а последние своим ходом дошли до Москвы.

В настоящее время КМЗ специализируется на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее собственник Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко сообщил об успешных испытаниях патрульных катеров специального назначения в рамках контракта для государственных служб.

Также управляющий директор холдинга рассказал о передаче силовым структурам около 180 катеров различных модификаций.

Кроме того, завод выиграл тендер на поставку запасных частей для дизель-генераторных установок в интересах предприятий атомной отрасли.