Объект был зафиксирован во время удара России по целям на западе Украины. «Объект непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами по всему маршруту полета. Ситуация постоянно контролировалась, и было дано разрешение на сбитие объекта», – заявили в ведомстве, передает «Интерфакс».
Отмечается, что БПЛА затем изменил курс на восток. Из-за риска для гражданского населения польские военные решили воздержаться от применения оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое ведомство Польши сообщило о намерении вызвать российского посла.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно заявил о вторжении российских объектов в воздушное пространство республики.
Также Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о превентивном поднятии в воздух военной авиации в связи с якобы активностью Вооруженных сил России на украинской территории.