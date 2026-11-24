Мясников предложил жестко наказывать врачей за критику клинических рекомендаций

Tекст: Вера Басилая

«И мы должны ввести очень жесткую ответственность, если человек с медицинским образованием выступает против того, что говорят клинические рекомендации. За это надо лишать диплома, в некоторых странах за это предусмотрено уголовное наказание», – цитируют «Вести» Мясникова.

Врач также подчеркнул необходимость «перекрыть путь» безответственным блогерам, которые вещают на медицинские темы без соответствующего образования.

По его словам, для пациентов должны создаваться сайты профессиональными медицинскими ассоциациями. Мясников отметил, что в России неприлично много людей, отрицающих необходимость лечения гипертонии и вакцинации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости определения контролирующего ведомства для создания реестра медицинских блогеров.

В марте Google закрыл сервис с советами по здоровью на основе обсуждений в Сети.