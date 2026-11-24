Разведывательный самолет США пролетел над Финляндией у границ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Борт вылетел с британской авиабазы Милденхолл около 5:13 мск и направился на восток, передает РИА «Новости». Пересекая территорию Польши, он пролетел недалеко от Калининградской области, а затем пересек границы Латвии, Эстонии и Финляндии.

По состоянию на 8:37 мск самолет находился над территорией Финляндии недалеко от российской границы.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет свои действия «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе и призывала Запад отказаться от курса на милитаризацию континента, подчеркивая готовность к равноправному диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет дальней радиолокационной разведки НАТО заметили над территорией Польши вблизи границы с Украиной.

Ранее шведский разведывательный самолет совершил многочасовой полет вдоль границ России, Белоруссии и Украины.

Также британский самолет-разведчик около часа находился неподалеку от российской морской границы к северо-востоку от Мурманска.