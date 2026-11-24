В результате взрыва в двухэтажном доме в Ханое погибли три человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взрыв разрушил двухэтажный дом, на первом этаже которого находилось заведение общепита, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал VNExpress. Среди погибших оказался прохожий.

По предварительным данным полиции, взрыв произошел возле газовой плиты в кафе, специализирующемся на рисовой каше со свиными потрохами. В момент взрыва в заведении находились посетители и персонал.

Взрыв повредил более десятка соседних домов в радиусе 15 метров, а также несколько припаркованных мотоциклов.

Поскольку здание полностью обрушилось, спасатели и полиция с помощью тяжелой техники продолжают поиск людей под обломками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во вьетнамской столице сообщили о гибели как минимум двух человек при взрыве в уличной закусочной.

Ранее 11 человек погибли при пожаре в здании проката мотоциклов на острове Пхукет в Таиланде.

Также спасатели извлекли двух человек из-под завалов обрушившегося здания на окраине Еревана.