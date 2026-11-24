Берлин назвал противостояние с Россией залогом благополучия Европы

Tекст: Катерина Туманова

«Увы, но мы должны признать, что мир и стабильность в Европе невозможны с Россией, это возможно только в противостоянии с ней», – заявил он в на открытии пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, видео этого момента есть в соцсети Х.

Вадефуль также заявил, что, думая об Украине, он с коллегами думает о евроатлантической безопасности.

"Всем известно, что Россия стала для нас всех ещё большей угрозой», – приводятся его слова на сайте МИД Германии.

По его мнению, Россия более или менее открыто угрожает союзникам гибридными методами, саботажем, кибератаками и даже применением силы, упомянув инцидент в Лейпциге. Столь же безосновательно он обвинил Россию в проникновении дронов и ракет в Польшу, атаке кораблей у берегов Румынии в Черном море и заговорах спецслужб.

Глава МИД ФРГ констатировал отсутствие состояния мира в Европе и указал на первостепенное значение присутствия европейских стран за столом переговоров по Украине. Он заявил, что прямого военного противостояния нет, но и мира тоже нет, а также заверил, что мир и процветание в Европе возможны лишь в постоянном противоборстве с Россией.

«Вопрос в том, готовы ли наши вооруженные силы к боевым действиям; достаточно ли боеприпасов; исправны ли наши системы противовоздушной обороны; сможем ли мы быстро перебросить войска; и способны ли наши вооруженные силы действовать согласованно в случае необходимости», – подчеркнул Вадефуль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи. Ирландский журналист высмеял слова главы МИД ФРГ об отношениях с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему.