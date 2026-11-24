Bloomberg: Маск и вернувшийся глава Nvidia за сутки разбогатели на 75 млрд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Капитал Маска и Хуанга резко увеличился на фоне роста стоимости акций их компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Хуанга достигло 137 млрд долларов, в результате он занял 13-е место в списке богатейших людей мира. В свою очередь, Маск стал богаче на 43,2 млрд долларов, увеличив капитал до 852 млрд долларов. Предприниматель сохраняет лидерство в рейтинге с большим отрывом от основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 365 млрд долларов.

По итогам торгов понедельника стоимость акций Nvidia выросла на 31,48%, до 165,05 долларов. В то же время цена бумаг SpaceX поднялась на 4,35%, до 133,35 долларов, а Tesla – на 11,46%, до 385,46 долларов.

Накануне Nvidia сообщила, что ее совет директоров после консультаций с представителями властей США единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности. Комментируя это решение, Маск заявил, что компания исправила ошибку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник совет директоров американской корпорации Nvidia проголосовал за восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора.

Стоимость акций корпорации увеличилась на 31% после появления информации о возвращении руководителя.

Ранее Илон Маск сравнил увольнение Дженсена Хуанга с изгнанием из команды баскетболиста Майкла Джордана.