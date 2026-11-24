В ОАЭ начали поэтапно открывать пляжи Рас-эль-Хаймы после разлива нефти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти эмирата Рас-эль-Хайма приняли решение о постепенном открытии прибрежных зон для купания. «Открывать пляжи будут поэтапно. В настоящее время пляжи острова Аль-Марджан пока остаются закрытыми, тогда как на других участках побережья купание уже разрешено», – заявил Иад Расбей ТАСС.

Точные сроки полного снятия ограничений пока неизвестны, решение примет профильный департамент общественных служб. По словам чиновника, процесс не займет много времени, однако территории станут доступны для отдыхающих только после полной уверенности в их безопасности. Для подтверждения чистоты воды и песка потребуется дополнительное время на проведение тестов.

Разлив нефти в Персидском заливе произошел из-за повреждения танкера Gem No.2 в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. В конце октября власти рекомендовали временно закрыть все побережье в качестве меры предосторожности, само нефтяное пятно удалось локализовать в море для предотвращения его дальнейшего распространения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об остановке утечки нефти с подвергшегося удару танкера GEM No.2.

Власти эмирата Шарджа приняли решение временно закрыть городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

Министерство по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды страны обнаружило разлив топлива с судна у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.