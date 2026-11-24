Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Латвии на следующей неделе может рассмотреть вопрос о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. К этому сроку глава правительства страны поручил ответственным ведомствам подготовить четкую позицию Риги относительно возможных ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.

Отмечается, что продвижение вопроса о закрытии пунктов пропуска на латвийско-российской границе поддерживает министр внутренних дел республики Янис Домбрава.

Латвийские власти решили рассмотреть возможность ограничений после того, как правительство Эстонии постановило приостановить пересечение сухопутной границы с Россией с 1 декабря. В качестве причины закрытия всех наземных пешеходных и автомобильных КПП эстонская сторона бездоказательно назвала попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, обвинив в ней Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Федеральная таможенная служба предупредила об очередях из сотен фур на границе с Латвией и Эстонией.

В пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о решении правительства полностью закрыть автомобильную границу с Россией с 1 декабря.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала принять политико-дипломатические меры для защиты интересов страны в случае закрытия эстонских контрольно-пропускных пунктов.