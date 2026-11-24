Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы нарастили огромные объемы, поэтому успеваем делать и за рубеж. Интерес к нашей технике там огромный. Портфель заказов уже сейчас – рекордный, около 65 млрд долларов», – заявил глава Ростеха ТАСС.

Он добавил, что за первое полугодие текущего года было заключено больше контрактов, чем за весь прошлый год. Высокий спрос Чемезов объяснил тем, что Россия предлагает оружие, «которое прошло испытания в реальных боевых условиях», включая комплексы «Панцирь».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Чемезов заявил о планах России сохранить за собой второе место на мировом рынке экспорта вооружений.

Чемезов также сообщил о круглосуточной работе российских оборонных предприятий и производстве 80% используемого в зоне спецоперации вооружения.

В мае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.