Ученые из Казани увеличили урожайность картофеля на 20 т с гектара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Опыт по выращиванию картофеля проводился с 2021 по 2025 год в фермерском хозяйстве Мензелинского района Татарстана, передает РИА «Новости».

Ученые на выщелоченном черноземе сравнивали три способа подготовки клубней, три варианта питания растений, а также посадки с поливом и без него.

«Погода каждый год разная, поэтому один агроприем не гарантирует стабильного результата», – сказал Сержанов.

По его словам, наибольшую урожайность получили на участках, где одновременно применяли минеральные удобрения и навоз, высаживали пророщенные на свету клубни и трижды поливали растения. На таких полях в среднем за пять лет собирали 37,8 т картофеля с гектара.

На контрольных участках без использования удобрений, полива и предпосадочной подготовки клубней урожайность составила 16,7 т на гектар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство сельского хозяйства сообщило об ожидаемом превышении средних сборов картофеля на 3%.

Также агроном Владимир Викулов объяснил низкий урожай этой культуры ошибками огородников при выборе посадочного материала.

Кроме того, в Казанском государственном аграрном университете рассказали об удвоении урожайности экспериментальной засухоустойчивой гречихи.