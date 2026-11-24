В России ни разу не находили алмазы насыщенного красного цвета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественные специалисты не сталкивались с красными драгоценными камнями, передает РИА «Новости».

«В России пока не добывали алмазы насыщенного красного цвета. Это уникальные драгоценные камни: за всю историю известно лишь несколько десятков кристаллов такого оттенка», – рассказали в «Алросе».

В компании отметили, что чаще всего на территории страны встречаются минералы желтых и коричневых оттенков, причем желтая гамма может варьироваться от едва заметной до насыщенной и более темной.

Исключительно редко специалисты находят кристаллы розовых, зеленых, синих и голубых тонов. В начале ноября компания добыла первый в России редчайший голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата, огранка которого ведется в настоящий момент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская алмазодобывающая компания «Алроса» представила редкий розовый бриллиант стоимостью свыше 1,5 млн долларов.

Министерство природных ресурсов и экологии России не исключило обнаружения новых голубых алмазов на Накынском месторождении в Якутии.

Ведомство сообщило о превышении балансовых запасов алмазов в стране отметки в миллиард карат.