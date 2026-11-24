Роспотребнадзор ограничил учебную нагрузку в школах семью уроками в день

Tекст: Дмитрий Зубарев

Для учеников младших классов предусмотрены более строгие ограничения, передает ТАСС со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача.

«Для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков», – говорится в документе.

Для первоклассников установлено ограничение в четыре урока ежедневно с возможностью проведения пятого занятия один раз в неделю за счет физической культуры. Во вторых и четвертых классах допускается до пяти уроков в день, а один раз в неделю – до шести за счет физкультуры.

Учебную нагрузку необходимо равномерно распределять на протяжении недели. При составлении расписания должны учитываться умственная работоспособность школьников и сложность изучаемых предметов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную учебную неделю при возможности вместимости учеников.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о необходимости учитывать нагрузку на детей при переходе на пятидневку.

Ранее предельный объем внеурочной деятельности для учащихся старших классов составил 680 часов за два года обучения.