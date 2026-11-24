Tекст: Алексей Дегтярёв

На месте происшествия на улице Механизаторская работает группировка сил и средств, указало ведомство в Max.

По предварительным данным, из здания были выведены пять человек, еще восемь эвакуировались самостоятельно.

Информация о пострадавших уточняется. В готовность приведены два пункта временного размещения, рассчитанные на 300 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в селе Кулунда Алтайского края в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. При взрыве четвертый и пятый этажи в двух подъездах здания обрушились. Погиб человек.