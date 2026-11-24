Метеоролог Паршина: Снежный покров в Московском регионе вдвое превысит норму

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Так как снегопад, возможно, начнется с мокрого снега, то высота снежного покрова максимум будет достигать 10-15 сантиметров», – заявила эксперт ТАСС.

Она отметила, что такие показатели вдвое выше средних значений для данного времени года и конца осени. Традиционно в этот период высота снежного покрова варьируется от пяти до семи сантиметров.

Вместе с тем в аналогичный период прошлого года наблюдалась еще более нестандартная ситуация: высота снежного покрова завышалась до 21 сантиметра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аэропорты Шереметьево, Внуково и Жуковский создали запасы противообледенительных реагентов.

В тот же день начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о вероятном росте снежного покрова в Москве до 12 сантиметров.

В воскресенье специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал 10-сантиметровые сугробы в столичном регионе.