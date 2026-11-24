Врач Ермолаева назвала температуру симптомом «валящего с ног вируса»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Заболевание характеризуется острым началом и выраженной интоксикацией, высокой температурой (часто выше 39-40 градусов), слабостью и ломотой в теле, ознобом, интенсивной головной болью, болью в горле и сильным сухим кашлем», – цитирует Ермолаеву ТАСС. Она добавила, что вирус может быть завезен в Россию из-за активного авиасообщения и миграции.

Инфекционист подчеркнула, что в Казахстане преобладает вирус гриппа A (H1N1), а также риновирусы, вирусы и аденовирусы. «Опасность в данном случае связана не с новизной вируса, а с тяжестью течения самого гриппа, который может приводить к серьезным осложнениям, особенно у детей, пожилых людей и беременных женщин», – пояснила врач.

В субботу Роспотребнадзор запросил у Минздрава Казахстана информацию об эпидемиологической ситуации в стране из-за сообщений о «валящем с ног вирусе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Роспотребнадзор сообщил о нахождении заболеваемости респираторными инфекциями в России на сезонном уровне.

Ранее отдыхающие во Вьетнаме российские туристы пожаловались на заражение неизвестным вирусом с высокой температурой и сильным кашлем.

Также в ведомстве предупредили о росте активности вирусов и доминировании гриппа A (H1N1).