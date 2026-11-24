Чемезов заявил о планах России сохранить второе место по экспорту оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сейчас задача стоит – закрепить за собой второе место [по экспорту вооружений в мире], это реально, хотя мы воюем и в первую очередь должны выполнять гособоронзаказ для своей армии», – заявил Чемезов ТАСС.

Он отметил, что Франция, Южная Корея и другие страны «пользуются моментом и пытаются нас поджимать». «Ничего у них не получится», – добавил глава Ростеха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

Также министр обороны Андрей Белоусов заявил об увеличении портфеля контрактов на экспорт военной продукции.

Кроме того, Чемезов заявил о недостижимых для противников России объемах производства вооружений.