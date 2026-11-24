Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники маскируются под поставщиков рыбной продукции с Дальнего Востока и Севера России. Для привлечения покупателей они часто используют домовые чаты, представляясь официальными магазинами, пояснили в Роскачестве ТАСС.

Главное условие сделки у мошенников – стопроцентная предоплата. Как только покупатель переводит деньги на карту или по номеру телефона, «продавец» перестает выходить на связь или блокирует пользователя.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко отметил, что схема рассчитана на предпраздничный ажиотаж. По его словам, распознать обман можно по требованию предоплаты на личную карту и отказу предоставить сертификаты на продукцию.

Помимо красной икры, мошенники аналогичным образом предлагают купить ягоды, фрукты и свежее мясо, однако деликатесы встречаются в их предложениях значительно чаще.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о достаточном количестве красной икры на российском рынке к Новому году.

В марте МВД предупредило об активности аферистов на популярных маркетплейсах.

В феврале система «Честный знак» заблокировала более 300 тыс. попыток сбыта красной икры без пройденной проверки.