Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла вечером в понедельник на улице Соколовской в Прокопьевске, указало надзорное ведомство на своем сайте.

53-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением, съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

В результате ДТП произошел разлив дизельного топлива. Надзорное ведомство начало проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и охраны природы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Кемеровской области один человек пострадал при столкновении двух бензовозов.

В начале прошлого месяца два водителя получили травмы из-за столкновения грузовиков на кузбасской трассе.

В сентябре грузовой поезд протаранил застрявший на путях квадроцикл в Кемеровской области.