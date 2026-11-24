Жительница Брянска отсудила у заводчика 116 тыс. рублей за больного щенка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница Брянска взыскала с заводчицы чихуахуа из Ростова-на-Дону более 116 тыс. рублей за продажу больного щенка с поддельной отметкой о вакцинации, передает РИА «Новости».

В феврале женщина купила двухмесячного чихуахуа за 60 тыс. рублей. Животное доставили вялым, на следующее утро ветеринары диагностировали парвовирусный энтерит. На лечение щенка покупательница потратила почти 40 тыс. рублей, однако животное спасти не удалось, из-за необратимых изменений в мозге собаку пришлось усыпить.

Отметка о вакцинации в ветеринарном паспорте оказалась сфальсифицированной. Женщина обратилась в суд, требуя возместить убытки и 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск в части взыскания убытков в размере 116,6 тыс. рублей. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

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Ранее коммерсанта в столице обязали выплатить компенсацию за незаконное использование снимков щенят при продаже товаров для животных.

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