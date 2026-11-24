Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Венесуэлы и оппозиционная делегация парламента созыва 2015 года по завершении четвертого раунда переговоров решили подписать национальное соглашение о широких политических, социальных и экономических гарантиях. О достижении договоренностей сообщил руководитель правительственной делегации и председатель Национальной ассамблеи действующего созыва Хорхе Родригес, передает ТАСС.

В ходе встреч стороны рассмотрели шаги по восстановлению государственных структур, укреплению демократии и обеспечению стабильности в стране. Участники предложили организовать общенациональные консультации для подготовки поправок к законам о политических объединениях и публичных мероприятиях. Кроме того, была сформирована рабочая группа для пересмотра законодательства о борьбе с ненавистью ради декриминализации ряда действий, а также одобрена реформа норм противодействия финансированию терроризма и оргпреступности для приведения их к международным стандартам.

Участники переговоров также согласовали единую позицию в территориальном конфликте с Гайаной. Они подтвердили намерение решительно защищать исторические права Венесуэлы на регион Гайана-Эссекибо, заявили о недействительности Парижского арбитражного решения 1899 года и признали Женевское соглашение 1966 года единственным механизмом для урегулирования проблемы через прямые переговоры сторон.

Оппозиционная делегация во главе с лидером одной из парламентских фракций 2015 года Динорой Фигерой провела ряд дополнительных встреч. Ее представители обсудили с экспертами нефтяной отрасли требования к правительству об обеспечении прозрачности договоров на добычу сырья с иностранными государствами, а также пообщались с лидерами политических партий и представителями коренного населения Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о телефонном разговоре с представителем одного из секторов венесуэльской оппозиции Динорой Фигерой.

Хорхе Родригес объявил о начале политического диалога правительства Венесуэлы с оппозицией в Каракасе.

Также уполномоченный лидер страны Дельси Родригес заявила о проведении выборов в Венесуэле после достижения взаимопонимания между всеми политическими силами.