Tекст: Алексей Дегтярёв

Утром во вторник в многоквартирном доме на Механизаторской улице в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах здания, указало ведомство в Max.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ведомстве добавили, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства краевого следственного управления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник региональное Главное управление МЧС сообщило о пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда.

В начале месяца Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении обвиняемого во взрыве газа в многоквартирном доме в Тульской области.

В прошлом месяце в квартире жилого дома в Свердловской области произошел хлопок газа без пострадавших и возгораний.