На Камчатке задержали бывшую чиновницу по делу о получении взяток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет расследует факты коррупции со стороны бывшей чиновницы администрации Петропавловска-Камчатского. «На Камчатке бывший заместитель главы администрации краевого центра подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий… Возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток и превышения должностных полномочий», – сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, с марта 2025 по февраль 2026 года женщина из личной заинтересованности незаконно обеспечила заключение договора на размещение торгового павильона у жилого дома. Она требовала от подчиненных принять объект в эксплуатацию, и хотя указание не исполнили, точка продолжила работу.

Кроме того, в интересах другой компании фигурантка поручила отозвать уведомления о досрочном расторжении договоров на три торговых объекта. Подозреваемая также неоднократно получала через посредников взятки от предпринимателей за согласование размещения павильонов и заключение контрактов без торгов.

Дела возбуждены по материалам прокуратуры при оперативном сопровождении УФСБ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместителя председателя Государственного комитета

Также бывшая начальница отдела управления Росреестра по Камчатскому краю получила условный срок за незаконную регистрацию прав на недвижимость.

Кроме того, первого заместителя главы администрации Звездного городка задержали по подозрению во взяточничестве.