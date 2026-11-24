ABC News: В Огайо два водителя погибли при лобовом столкновении автобусов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент с участием двух автобусов транспортного управления центрального Огайо (COTA) и легкового автомобиля произошел во время утреннего часа пик в понедельник. Третье транспортное средство столкнулось с задней или боковой частью одного из автобусов, пишет ABC News.

«По предварительным данным, один из автобусов по неизвестным причинам пересек двойную сплошную линию и врезался в другой автобус лоб в лоб», – заявил сержант полиции Колумбуса Джозеф Альберт.

Один из водителей скончался на месте аварии, второй был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже умер от полученных травм. Девять пассажиров автобусов и третьего автомобиля получили ранения, не представляющие угрозы для жизни, их состояние оценивается как стабильное. Пешеходы при столкновении не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Новосибирской области четыре пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП с легковым автомобилем.

В воскресенье управление МВД по Челябинской области опровергло версию об аварии с автобусом в Чебаркульском районе из-за медведя.

В Челябинской области 15 пассажиров автобуса пострадали в результате съезда транспортного средства в кювет.