Москва и Исламабад начали работу над возобновлением регулярного авиасообщения

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы хотим наладить наземное, в том числе железнодорожное, сообщение между Пакистаном и Россией. Кроме того, предпринимаются усилия по запуску регулярного авиасообщения. Существовали определенные сложности с визами, но сейчас обе стороны работают над их устранением», – цитирует посла ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи сообщил о запланированном на 30 ноября визите премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию.

В понедельник глава пакистанского правительства запланировал обсудить с президентом Владимиром Путиным сотрудничество в энергетике, обороне и торговле.

В мае Москва и Исламабад договорились об упрощении визового режима.