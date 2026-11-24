Премьер Сингапура Вонг сообщил о нехватке данных от США по делу Megaspeed

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава правительства отметил невозможность контролировать происходящее в третьих государствах и запросил у Вашингтона дополнительные сведения о конечных пользователях оборудования, передает РИА «Новости».

«Мы запрашивали информацию, но получили не всю… Мы не можем расследовать все, что происходит в третьих странах. Поэтому нам потребовались дополнительные сведения от американской стороны, и мы продолжаем обсуждать с американскими властями, где находятся конечные пользователи, чтобы проверить различные документы», – заявил Вонг.

Премьер Сингапура подчеркнул, что страна не контролирует соблюдение экспортных ограничений США, однако содействует американским проверкам и не позволит бизнесу обходить установленные меры. В случае выявления нарушений местного законодательства власти пообещали принять жесткие меры.

Ранее сингапурские правоохранительные органы проверили бывшую главу Megaspeed Элис Хуанг и освободили ее из-за отсутствия оснований для уголовного преследования. По данным местного МВД, расследование в отношении компании началось еще в феврале 2025 года на фоне сообщений о недостоверных сведениях при закупке серверов. В феврале 2026 года Хуанг вынесли строгое предупреждение за ложную информацию и запретили повторный въезд в страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация президента США Дональда Трампа запланировала добавить компанию Megaspeed в торговый черный список.

Также Сингапур объявил о невозможности отслеживать использование микрочипов в третьих странах.

В воскресенье директор национальной разведки США Джей Клейтон допустил утечку передовых микрочипов корпорации Nvidia в Китай.