Гражданам разрешили не менять загранпаспорт при получении нового паспорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Замена имеющегося заграничного паспорта при получении нового внутрироссийского документа в 20 или 45 лет необязательна, если личные данные гражданина не изменились, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет производить замену имеющегося заграничного паспорта не требуется, если не изменились персональные данные владельца», – сказали в ведомстве.

В министерстве напомнили, что первый внутренний паспорт россияне получают в 14 лет. Менять документ необходимо в 20 и 45 лет, для чего требуется подать заявление и фотографии не позднее 90 календарных дней после дня рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство внутренних дел сообщило об отсутствии обязанности граждан сохранять идентичную подпись при замене паспорта.

Ранее в ведомстве напомнили о праве россиян иметь одновременно два заграничных паспорта.

Также МВД перечислило причины отказа в выдаче загранпаспорта.