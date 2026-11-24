Чемезов: Промышленность запустит новый инвестцикл при ключевой ставке в 6–7%

Tекст: Дмитрий Зубарев

При таком уровне инвестиции могли бы начать восстанавливаться в течение года, пишет ТАСС.

По словам Чемезова, высокая ставка по кредитам привела к тому, что возможностей для инвестирования почти не осталось. Он подчеркнул, что отсутствие дешевых кредитов мешает развивать новые проекты, а большую часть прибыли «съедают проценты».

Глава Ростеха добавил, что в 2025 году рост выручки госкорпорации составил 25%, до 4,5 трлн рублей, однако прибыль предприятий Ростеха снизилась на 42% по сравнению с 2024 годом – до 76 млрд рублей. Чемезов пояснил, что сейчас в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы корпорации инвестируется 200–300 млрд рублей в год, в основном это государственные средства. При имеющейся выручке Ростех должен бы инвестировать 500 млрд рублей собственных средств из прибыли, но «такой прибыли у нас нет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал перезапуск инвестиционного цикла главной задачей экономической политики на ближайшие годы.

Тогда он спрогнозировал начало восстановления инвестиций в России в 2027 году.

Кроме того, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о возможности инвестирования части накоплений россиян на фондовый рынок по мере снижения ключевой ставки.