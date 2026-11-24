«Там, где стоят «Цитадели», с защитой от дронов все хорошо. Очень эффективно эти системы работают», – заявил Чемезов в интервью ТАСС.
Он добавил, что основным назначением комплексов является прикрытие стационарных объектов. По его словам, система полностью автоматизирована: радар самостоятельно обнаруживает, захватывает и ведет цель, тогда как оператор должен лишь дать команду на поражение. При этом глава Ростеха отметил недостаточную активность компаний в приобретении новой техники.
Комплекс «Цитадель» использует снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемым взрывателем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца специалисты Ростеха разработали мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель».
В октябре Министерство обороны России сообщило о способности системы эффективно уничтожать безэкипажные катера.
Весной российские специалисты создали данный комплекс для круглосуточной защиты стационарных объектов от атак беспилотников.