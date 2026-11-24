Оружейник Лобаев предрек массированные атаки ВСУ наземными дронами без пехоты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинские войска предпримут попытки масштабировать применение наземных робототехнических комплексов (НРТК) без участия людей, сказал оружейник ТАСС.

«Если у вас есть Starlink или «Рассвет» в будущем, вы можете отсюда сейчас, из студии управлять НРТК. Вот это война будущего. Противник это выпустит массированно, организованно. Это будет не спорадически, как сейчас. На операции «Вивальди» были попытки со стороны хохлов применить, наступать на НРТК, а в будущем это будет именно серьезное применение, не локальное, потому что это дешевая техника», – добавил Лобаев.

Эксперт добавил, что для победы в конфликтах недалекого будущего России также следует сделать ставку на подобные вооружения.

Конструктор подчеркнул, что в перспективе роботизированными группами смогут управлять удаленно, либо машины получат разрешение самостоятельно принимать решение об открытии огня. Если такие технологии будут внедрены, то на определенном этапе участие человека вообще не потребуется, резюмировал Лобаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчеты ударных дронов российской группировки войск «Север» уничтожили более 30 наземных робототехнических комплексов ВСУ на сумском направлении.

В субботу военнослужащие подразделения «Варяги» нанесли серию точных ударов по военной технике украинских сил на ореховском направлении.

В четверг операторы беспилотников группировки «Север» уничтожили более 25 наземных робототехнических комплексов противника в Харьковской области.