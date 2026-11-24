«Берелех» потребовала взыскать со «Спецсвязи» 591 млн рублей за пропажу золота

Tекст: Алексей Дегтярёв

В сентябре 2026 года представители Спецсвязи приняли от АО «ГДК «Берелех» груз с драгоценными и редкоземельными металлами для транспортировки в другие регионы страны, сообщила пресс-служба инстанции в Max.

Позже управление «Спецсвязи» уведомило отправителя об утрате части груза.

Золотодобывающая компания оценила стоимость утраченных металлов более чем в 591 млн рублей. В досудебном порядке требования компании о возмещении материального ущерба не были удовлетворены, после чего руководство предприятия обратилось в суд.

В иске также заявлены требования о взыскании с управления «Спецсвязи» провозной платы в размере более 215 тыс. рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 млн рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе участники организованной группы в Амурской области предстали перед судом за нелегальную добычу драгоценных металлов.

В январе суд приговорил к реальному сроку руководителя организации «Золотой запас» по делу о хищении у вкладчиков сотен миллионов рублей.

В июле прошлого года Объединенная двигателестроительная корпорация направила в арбитражный суд Москвы иски к российским банкам на сумму свыше 1,2 млрд рублей.