Управление пилотируемых полетов КНР продлило миссию тайконавта Чжу до года

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы приняли решение, что тайконавт Чжу Янчжу выполнит экспериментальную миссию по пребыванию на орбите в течение года», – сообщил Чжан Цзинбо, передает ТАСС.

По его словам, этот эксперимент поставит новые задачи перед системой жизнеобеспечения на орбите и предоставит ценные данные о влиянии длительного космического полета на здоровье человека.

Чжу Янчжу, командир экипажа миссии «Шэньчжоу-23», находится на китайской станции «Тяньгун» с 24 мая. Ранее китайские космонавты работали на орбите не более полугода.

В среду утром Китай планирует запустить пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24», который доставит на станцию двоих тайконавтов и представителя Пакистана, который станет первым иностранцем на «Тяньгуне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай одобрил полет первого в истории станции «Тяньгун» иностранного космонавта из Пакистана.

Также Пекин осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа.

В состав экипажа корабля «Шэньчжоу-23» впервые включили женщину из Гонконга.