Приморские врачи вылечили инфаркт у не знавшего о старом стенте гражданина КНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчине стало плохо в городе Большой Камень, где иностранец работал. После обследования пациента доставили в краевую клиническую больницу № 1 с диагнозом инфаркт миокарда, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморья.

«Пациенту установили стент в правую коронарную артерию и успешно восстановили кровоток. При обследовании выяснилось: ранее пациенту уже ставили стенты, но он об этом почти ничего не знает и не помнит», – заявил заведующий кардиологическим отделением больницы.

Оказалось, что в 2013 году гражданина КНР прооперировали в Черногории, однако из-за языкового барьера врачи не смогли объяснить суть вмешательства и дать рекомендации. Закупоривание сосуда, ставшее причиной нового инфаркта, произошло именно в области ранее установленного стента.

После выписки из черногорской клиники мужчина не принимал препараты и не соблюдал режим. Приморские медики смогли преодолеть языковой барьер с пациентом, назначили необходимые лекарства и объяснили правила их приема.

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