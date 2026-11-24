МВД раскрыло схемы мошенников с фальшивыми скидками под Новый год

Tекст: Катерина Туманова

Аферисты могут создавать фейковые страницы маркетплейсов, на которых покупателям обещают «скидки до 90%» на подарки, передает ТАСС.

Еще одной уловкой является предложение купить подарочные наборы по «сказочным ценам». При этом чаще всего просят предоплату, которая уходит аферистам, а товар жертва не получает.

Ложные розыгрыши и акции с таймером «осталось пять минут» также могут быть уловкой мошенников. Кроме того, злоумышленники для хищения данных банковских карт и паролей могут распространять в чатах ссылки на фишинговые сайты. Полученные данные могут использоваться для похищения средств, шантажа и кражи учетных записей в мессенджерах и соцсетях.

В МВД рекомендуют проверять адрес сайта перед совершением на нем покупки. Официальный URL должен совпадать с адресом магазина. Также стоит использовать официальные приложения магазинов из App Store/Google Play, не доверять акциям с ограничением времени, проверять отзывы и контакты продавца и оплачивать покупки только через защищенные каналы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали красть данные под видом подарка от тайного поклонника. МВД предупредило о мошенниках, выманивающих реквизиты банковских карт и коды из СМС под предлогом получения праздничных выплат. В октябре МВД назвало признаки мошеннических интернет-магазинов.