Самозанятые смогут увеличить пенсионный стаж добровольными взносами в СФР

Tекст: Дмитрий Зубарев

«С целью восполнения недостающих пенсионных прав… для граждан установлено право добровольно (по своему усмотрению) вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в целях назначения страховой пенсии», – передает РИА «Новости» материалы СФР.

Отмечается, что плательщики налога на профессиональный доход, проживающие в России, вправе самостоятельно перечислять взносы в фонд. Это позволит им увеличить страховой стаж и количество баллов, необходимых для расчета будущей пенсии.

В СФР добавили, что граждане, решившие добровольно уплачивать взносы, могут сами определять их размер, соблюдая установленные законодательством минимальные и максимальные ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Социальный фонд России сообщил об автоматическом перерасчете ежемесячной надбавки к пенсии членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности.

Также число зарегистрированных самозанятых в стране превысило 17 млн человек.

Кроме того, председатель СФР Сергей Чирков назвал стаж и объем отчисленных взносов основой формирования итоговой суммы пенсионных выплат.