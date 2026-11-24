Во Флориде задержали шесть человек за организацию незаконной скотобойни

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Там проходило публичное мероприятие по забою животных. Покупатели могли приобретать животных, в убийстве которых затем могли участвовать. Но это были не просто убийства. Как показывают доказательства и как выяснили следователи, это были одни из самых жестоких случаев обращения с животными, которые они видели за свою карьеру», – цитирует Утмайера РИА «Новости».

На полученных видеокадрах зафиксировано, как животные кричат от боли и пытаются дышать. Генпрокурор подчеркнул, что сотрудники бойни ходили по телам еще двигающихся животных, а в одном случае работник дал нож 12-летнему ребенку и помог ему зарезать овцу.

В рамках расследования арестованы шесть человек, четверым из которых грозит от 10 до 105 лет тюремного заключения в зависимости от вменяемых правонарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в штате пьяный фермер устроил стрельбу после спора о количестве снесенных курицей яиц. В июле 2025 года американские больницы зафиксировали рост числа неудачных попыток извлечения органов у живых пациентов.