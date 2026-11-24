В России стартовала разработка CAR-T-клеточной терапии для опухолей

Tекст: Катерина Туманова

Данная технология использует генетически модифицированные клетки иммунной системы пациента. Сейчас российские врачи применяют этот метод для лечения лейкоза, лимфомы и ряда других онкогематологических заболеваний, передает РИА «Новости».

«CAR-T-клеточная терапия для солидных опухолей – это пока еще такой экспериментальный формат терапии. И пока нет общемировых каких-то данных, которые показывали бы успешность этой терапии. Разработки в этом направлении ведутся в нашей стране и ряде других стран, поэтому по данному вопросу надо будет смотреть на результаты у них, у нас, и потом дальше», – заявил Мурашко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о расширении программы государственных гарантий. Теперь россияне смогут проходить лечение с помощью отечественных онковакцин и CAR-T-терапии по полису обязательного медицинского страхования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 250 россиян прошли лечение онкологических заболеваний с помощью отечественных CAR-T препаратов.

На прошлой неделе в России стартовало клиническое применение мРНК-вакцины для терапии рака толстой кишки.

В октябре индивидуальные терапевтические вакцины и технологии клеточной терапии стали бесплатно доступны пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).