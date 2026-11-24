Forbes: Хуанг разбогател на 33 млрд долларов после возвращения в Nvidia

Tекст: Катерина Туманова

После возвращения Хуанга акции Nvidia выросли на 34,3%, в результате чего его доля в компании в 3,5% принесла ему миллиарды долларов. Состояние Хуанга достигло 143,1 млрд долларов, он поднялся на 13-е место в рейтинге миллиардеров, сообщает Forbes.

Отмечается, что вместе с Nvidia начали восстанавливаться и другие рынки, акции искусственного интеллекта также выросли.

Индекс S&P 500 поднялся на 4,8%, а Nasdaq – на 6,7%. Акции других производителей микросхем также выросли, в частности AMD – на 8,2%, TSMC – на 15,2% и Micron – на 19,1%.

Хуанга восстановили в должности после того, как за него заступился президент США Дональд Трамп. Трамп заявил, что Хуанг «совершил ошибку, связанную с несколько не относящимися к делу инцидентами, но не сделал ничего плохого».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник совет директоров американской корпорации Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров.

Стоимость акций корпорации Nvidia на предварительных торгах в США увеличилась на 31%. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали резкий рост индексов.